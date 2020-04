Juventus su Castrovilli, Mandragora potrebbe essere la pedina per sbloccare l'affare

La Juventus non molla Gaetano Castrovilli, talento della Fiorentina ed autentica rivelazione della stagione viola. Come si legge su Tuttosport l'affare è molto difficile perché il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è stato chiaro: niente affari con la Juventus, a meno che non arrivi un'offerta decisamente allettante. Per agevolare la trattativa il club bianconero potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Rolando Mandragora. Il giocatore è di proprietà dell'Udinese, ma la Juventus ha il diritto di recompra, per 26 milioni (pagabili in due esercizi), esercitabile proprio al termine di questa stagione. Il giocatore gradirebbe la destinazione, ma la Juventus dovrà scontrarsi con la voglia di Commisso di trattenere i suoi gioielli.