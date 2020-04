Inter su De Paul? L'argentino costa troppo, ai neroazzurri interessa Vidal

Inter su Rodrigo De Paul? L'argentino piace ai neroazzurri ma costa tanto. Forse troppo di questi tempi. Per questo motivo Marotta sarebbe intenzionato a virare su un altro profilo non molto costoso e in ogni caso ideale per il 3-5-2 di Conte: Arturo Vidal. Il cileno prossima, che in estate arriverà a un anno dalla scadenza con il Barcellona, potrebbe essere una ghiotta occasione di mercato.