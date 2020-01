Il Leicester piomba su Fofana

Il Leicester, formazione che attualmente occupa il secondo posto in Premier League alle spalle della lepre Liverpool, avrebbe messo gli occhi su Seko Fofana. Il centrocampista ivoriano, rinvigorito dalla cura Gotti, piace in Italia da tempo al Torino ma, qualora le foxes dovessero davvero mettere sul piatto un'offerta interessante, non è da escludere che l'ex Manchester City possa tornare in Inghilterra, in un calcio che andrebbe ad esaltare le sue caratteristiche.