Continuano i contatti tra Udinese e Lecce per Barak

Il Lecce ha messo nel mirino Antonin Barak per il centrocampo, volendo dotare Liverani di un innesto importante per la linea mediana dopo l'addio di Imbula: stando a quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, la trattativa starebbe proseguendo sulla base del prestito secco. L'Udinese infatti punta sul giocatore, che in bianconero non ha però modo di recuperare il tempo perso dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fuori nella prima parte della stagione.