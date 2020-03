Anche l'Inter su Musso: i neroazzurri potrebbero acquistarlo subito per poi...

Non solo Milan ma anche Inter su Musso. Secondo il Corriere dello Sport, non è da escludere che l'Inter acquisti l'argentino subito e poi lo lasci a Udine a giocare per un'altra stagione, in modo da non interrompere il suo processo di crescita e ritrovarlo ancora più pronto fra due anni. A oggi, l'Udinese valuta il portiere argentino 30 milioni di euro: forse troppi per un secondo portiere, sebbene nell'affare potrebbe entrare Ionut Radu.