Anche il Napoli su De Paul ma il problema è la Champions

Non solo Inter, su De Paul torna forte l'interesse anche del Napoli. Per i partenopei la prossima sarà un'estate rivoluzionaria, con tanti big come Mertens, Callejon e forse anche Lozano che lascieranno. Per questo motivo Giuntoli è già al lavoro per costruire una squadra in grado di tornare a lottare per lo scudetto, tra gli obiettivi anche il diéz bianconero. Unico impedimento sarebbe rappresentato dalla Champions, obiettivo dichiarato di De Paul e che il Napoli molto difficilmente raggiungerà in questa stagione.