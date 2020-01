Watford, le prime parole di Pussetto: "Ansioso di iniziare, farò del mio meglio. Lasciare l'Udinese non è stato facile"

Ignacio Pussetto, nuovo giocatore del Watford, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale degli hornets. Queste le sue prime parole in giallonero:

"E' molto importante per me inserirmi il prima possibile nel gruppo, sono ansioso di poter cominciare. Se il mister penserà di impiegarmi già sabato, sarò disponibile, altrimenti cercherò di fare il mio meglio e di allenarmi duramente per avere spazio. "

"Lasciare l'Udinese non è stato facile, è un grande salto. Quando ero all'Udinese ho sentito molto parlare del Watford, perchè i due club sono molto vicini. Sono contento di esser qui e farò del mio meglio per questo club. "

"Ho parlato con Sema, Wilmot, Zeegeelar e Okaka, giocatori che sono stati qua. Tutti mi hanno parlato bene di questo club e delle persone che lavorano al campo di allenamento. Ora la cosa più importante per me è ambientarmi e trovare spazio il prima possibile."