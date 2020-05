Deulofeu: "Preferisco fare il titolare al Watford che la riserva al Barcellona"

L'esterno offensivo del Watford Gerard Deulofeu non ha mostrato alcun dubbio sul proprio futuro con la maglia degli Hornets: "Non mi piace stare in panchina, io voglio giocare per essere felice. Posso essere molto più sereno al Watford come titolare piuttosto che al Barcellona come riserva. Sono orgoglioso di essere cresciuto nel club blaugrana, ho imparato molto, ma tutti sanno che in prima squadra le cose non sono andate al meglio", le dichiarazioni dell'ex Milan e Barça.