Il direttore dell'Apu Udine Davide Micalich, il conduttore Daniele Muraro e il maestro di Tuttoudinese Franco Canciani al BH Pub.

Per intervenire in diretta, scrivi il tuo commento qui sotto, oppure vieni direttamente al Pub a bere una birra con noi per chiacchierare di sport a 360 gradi.