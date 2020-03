Torneo delle Regioni, sorteggiati i gironi: Fvg con Marche, Campania e Basilicata

Prenderà il via il 25 aprile il Torneo delle Regioni, manifestazione dedicata alle varie rappresentative regionali che quest'anno avrà sede in Trentino Alto-Adige. Il Friuli Venezia Giuli è stato inserito nel girone "E" insieme a Marche, Campania e Basilicata. Ecco il programma:

1^ Giornata, sabato 25 aprile

Under 15, ore 9:30

Friuli Venezia Giulia – Marche (Vipiteno, zona sportiva)

Under 17, ore 11

Friuli Venezia Giulia – Marche (Vipiteno, zona sportiva)

Under 19, ore 16

Friuli Venezia Giulia – Marche (Campo di Trens, zona sportiva)

2^ Giornata, domenica 26 aprile

Under 15, ore 9:30

Friuli Venezia Giulia – Basilicata (Racines, campo Stanghe)

Under 17, ore 11

Friuli Venezia Giulia – Basilicata (Racines, campo Stanghe)

Under 19, ore 16

Friuli Venezia Giulia – Basilicata (Colle Isarco, zona sportiva)

3^ Giornata, lunedì 27 aprile

Under 15, ore 9:30

Friuli Venezia Giulia – Campania (Campo di Trens, zona sportiva)

Under 17, ore 11

Friuli Venezia Giulia – Campania (Campo di Trens, zona sportiva)

Under 19, ore 16

Friuli Venezia Giulia – Campania (Colle Isarco, zona sportiva)