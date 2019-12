Terza categoria B - Pozzuolo, colpo grosso in attacco: arriva Keita

Gran colpo messo a segno dal Pozzuolo, formazione che milita nel girone B di Terza categoria. Per sostituire Baba Diallo, finito al Real Cussignà, la società ha prelevato dai Rangers l'attaccante classe '94 Magan Keita, che in questa prima parte di stagione ha messo a segno diverse reti (sette)in Seconda categoria. Ora per lui questa nuova avventura in Terza con la maglia dell'ambizioso Pozzuolo.