Terza categoria B - I risultati dei recuperi della 13esima giornata: vince senza problemi la capolista Villanova, bene anche il Montebello, finisce in parità Assosangiorgina-Donatello

Si sono giocati ieri tre recuperi della 13esima giornata nel girone B di Terza categoria. Senza troppi problemi, la capolista Villanova dello Judrio ha rifilato un pokerissimo al Poggio: un 5-1 caratterizzato dalla tripletta del capocannoniere del campionato Azzano e dalle reti di Bressan e Pizzutti (inutile il gol avversario firmato da Sow su calcio di rigore). Al quarto posto c'è il Montebello, che ieri ha battuto 4-1 il Deportivo Jr. Per i triestini le reti portano le firme di Umek, Giuliani, Fusco e Steffinlongo, mentre il gol della bandiera da parte degli udinesi è stato realizzato da Bugari. Infine, è terminato 2-2 lo scontro tra Assosangiorgina e Donatello, formazioni che navigano a centro classifica: Baldan e Ogjaj in rete per l'Asso, Vrenezi e Tossutti a segno per il Donatello.