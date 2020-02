Terza categoria B, curiosità e statistiche dopo la 19esima giornata

Dopo diciannove giornate, Real Cussignà e Villanova comandano insieme nel girone B. Le due battistrada sono le formazioni ad aver vinto più partite fino ad ora (14) e ad averne perse di meno (1). Il Villanova, insieme al Lestizza terzo in classifica, vanta il miglior attacco del girone con 59 reti. La miglior difesa è invece quella del Real Cussignà, solamente 13 le reti subite. Pozzuolo e Lestizza sono le squadre con più pareggi (5). Serie di statistiche negative impressionati per il fanalino di coda San Gottardo: gli udinese vantano la peggior difesa (81) e il peggior attacco del girone (18), sono la squadra con meno vittorie (1) e quella con più sconfitte in assoluto (17). Per quanto riguarda le statistiche individuali, è Azzano del Villanova (Classe '95) il capocannoniere del girone con 24 reti. Seguono Volk del Villesse con 21 reti, Vrenezi (classe '99) del Donatello e Sow (classe '87) del Poggio con 17 gol.