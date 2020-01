Sputi e insulti al torneo degli Esordienti a Firenze: vittime di questo episodio i ragazzi del Donatello

Fa sempre male raccontare certi episodi quando si parla di calcio, a maggior ragione se il fatto in questione avviene tra ragazzini di 11/12 anni, età nella quale l'unico obiettivo dovrebbe essere quello di praticare sport per divertirsi e stare in compagnia. Invece, ancora una volta, a passare in primo piano è un fatto di cronaca. Teatro di questo riprovevole episodio il "Torneo della Befana", una tre-giorni di partite organizzate da Adriasport a Firenze e alla quale hanno preso parte anche i ragazzi della categoria Esordienti (2007/2008) del Donatello, rinomata società friulana. Proprio i ragazzi udinesi sono stati vittime dei comportamenti decisamente antisportivi da parte di un'altra squadra di coetanei napoletani, il Materdei, durante la semifinale. Terribile lo scenario venuto a crearsi, stando al racconto diretto dei genitori friulani presenti: calci, gomitate, colpi proibiti, sputi e addirittura risate quando un ragazzo del Donatello ha dovuto ricorrere alla barella per essere portato fuori dal campo. Non solo, da parte dei ragazzini napoletani anche minacce di morte nei confronti dell'arbitro, costretto a tirare fuori cinque cartellini gialli ed un rosso nei confronti degli "agitati" partenopei, quasi un bollettino di guerra. Tutto ciò ad un torneo invernale per ragazzi, non in una partita di Serie A. Il Materdei ha poi vinto la manifestazione, ma tutto ciò passa assolutamente in secondo, anzi, in terzo piano.