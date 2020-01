Serie D, Zanutta furioso per la sconfitta del suo Cjarlins: "Abbiamo perso contro una squadra che faticherà a salvarsi"

Vincenzo Zanutta non ha preso bene la sconfitta del suo Cjarlins Muzane contro il Vigasio, scivolato ora al quarto posto in classifica. Parole dure nei confronti della squadra da parte del presidente: "Non si può andare incontro a figure di questo tipo. Abbiamo perso contro una squadra che faticherà a salvarsi. Se dovessi rapportare la produttività del mio team a quello di un'azienda direi che non avrei ricavato un euro dalla loro prestazione". A gettare acqua sul fuoco è stato invece mister Moras: "Siamo in lienea con gli obiettivi di inizio stagione. Contro il Vigasio non siamo riusciti ad andare in vantaggio, abbiamo sprecate delle buone opportunità, facendoci poi colpire nella nostra unica distrazione. Non è necessario dramatizzare ogni partita che perdiamo".