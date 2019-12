Serie D - Tamai, il mercato si chiude con l'arrivo di Urbanetto e le cessioni di Smrtnik e Moras

Si è chiuso quest'oggi il mercato del Tamai, formazione che al momento occupa l'ultimo posto nel campionato di Serie D (Girone C). Le furie rosse hanno salutato due pezzi da novanta come Ziga Smrtnik, approdato al Chions, e Marco Moras, ceduto alla Luparense. Vestirà invece la casacca della formazione allenata da Lenisa l'attaccante classe '94 Luca Urbanetto, che lascia il Chions dopo tre stagioni e mezza e tante reti (fu uno dei principali artefici della promozione in D dei gialloblù).