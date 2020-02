Serie D, nuovo ribaltone nel caso "Gubellini" tra Cjarlins Muzane e Vigasio: tolti tre punti in classifica ai friulani

Nuovo ribaltone nel caso "Gubellini" tra Cjarlins Muzane e Vigasio. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha infatti ribaltato il verdetto della Corte sportiva d'Appello nazionale della Federcalcio, decretando la vittoria a tavolino del club veronese. In quella gara, disputata ormai a settembre dello scorso anno, i friulani si erano imposti per 1-0 ma, vista la posizione irregolare del giocatore Matteo Gubellini, reduce da una squalifica con la formazione Beretti della Triestina e dunque teoricamente non impiegabile, il Vigasio aveva fatto ricorso, ottenendo la vittoria a tavolino. In seguito, un contro ricorso del Cjarlins Muzane aveva portato il risultato maturato sul campo ad essere convalidato. Ora questa nuova decisione, presa dal Collegio di Garanzia dello Sport, che va ad assegnare la vittoria ai veneti e toglie tre punti in classifica ai friulani allenati da Max Moras. Il presidente del Cjarlins Muzane Vincenzo Zanutta ha già affermato di non volere fare ulteriori ricorsi, accettando il nuovo verdetto.