Serie D - Giudice sportivo, fermati per un turno due giocatori di Cjarlins Muzane e Chions. Un turno di squalifica anche per Grujic del San Luigi

Alla ripresa del campionato dopo la sosta forzata causata dall'emergenza Coronavirus, il Cjarlins Muzane dovrà fare a meno di Sourdis e Kabine: il portiere e l'attaccante sono stati fermati per un turno dal Giudice sportivo per recidività in ammonizione. Per lo stesso motivo anche il Chions dovrà fare a meno di due giocatori, il difensore Piga ed il centrocampista Tagliavacche. Uno squalificato anche tra le file del San Luigi: il centrocampista Grujic salterà la trasferta contro il Caldiero Terme.