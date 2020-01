Seconda categoria, i risultati dei recuperi: nel girone B vince l'Atletico Grifone, nel D successo per l'Azzurra Gorizia

Si sono giocate questo pomeriggio tre gare valevoli per i recuperi della decima giornata del campionato di Seconda categoria. Nel girone A, è finito 1-1 lo scontro tra Zoppola e Maniago. Un pari che non serve a nessuno: lo Zoppola rimane ultimo, il Maniago terzultimo. Nel girone B, basta una rete di Rossi all'Atletico Grifone per superare l'Udine United, tre punti che proiettano la squadra al settimo posto in classifica. Infine, nel girone D, l'Azzurra Gorizia batte 3-1 il Piedimonte: decisiva la doppietta di Plazzi e la rete di Trevisan, inutile per gli sconfitti il gol di Anzolini. Azzurra Gorizia seconda in classifica, mentre rimane penultimo il Piedimonte.