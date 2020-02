Seconda categoria B, curiosità e statistiche dopo la 21esima giornata

Dopo ventuno giornate, è il Mereto a comandare nel girone B con 50 punti. La capolista, insieme al Pagnacco, è la squadra ad aver vinto più partite fino ad ora (15). Inoltre, il Mereto è anche la formazione con meno sconfitte nel girone, solamente una, rimediata tra l'altro la scorsa domenica. I biancoverdi vantano anche la miglior difesa del girone con quindici reti subite in ventuno partite. L'attacco più forte è per ora quello dell'Ancona quinta in classifica, andato a segno per ben 64 volte. Il fanalino di coda Chiavris è la squadra con più pareggi (10), mentre Cassacco e Udine United, rispettivamente penultima e terzultima, le formazioni con più sconfitte (14). Il Cassacco vanta, si fa per dire, anche la peggior difesa del girone con 72 reti subite. E' invece il Chiavris il peggior attacco con solamente tredici gol. Capocannoniere del girone è l'inossidabile ex professionista Gutierrez (classe '79), capace di timbrare il cartellino 31 volte. Seguono i due attaccanti dell'Ancona, Causio e Candolini, il primo fermo a 23 reti, il secondo invece a 22. Ed è proprio Luca Candolini, classe '99, il giovane ad aver segnato di più fino ad ora.