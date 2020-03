Quando potranno tornare in campo i dilettanti? Si valuta la ripresa, la stagione va chiusa entro il 30 giugno

Quando potranno tornare in campo i dilettanti? Si spera già domenica 5 aprile ma serve cautela, per questo motivo appare più sensata una ripresa dopo Pasqua. In queste settimane, seguendo l'evolversi dell'emergenza, verrà presa una decisione univoca a livello nazionale sulla ripresa di allenamenti e partite nella piena tutela della salute. I campionati slitteranno di qualche settimana, con la possibilità anche di qualche recupero infrasettimanale. Scadenze rigorosamente da rispettare anche per il mondo dilettantistico, l'importante è chiudere la stagione entro il 30 giugno per tutte le categorie salvo l'Eccellenza la cui chiusura dovrà essere per forza entro il 24 maggio (playoff compresi), in quanto dal 30 poi avrà il via la fase nazionale