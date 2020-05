Promozione - Ripresa un'utopia, l'Ol3 guarda già alla prossima stagione: saluta il tecnico Orlando, al suo posto promosso Gorenszach

In attesa che venga messa la parola fine su questa stagione, c'è chi già sta guardando al futuro, programmando la prossima. E' il caso dell'OL3, formazione che milita in Promozione, nel girone B. La società con sede a Faedis ha infatti annunciato un cambio della guardia alla guida della squadra. Dopo due anni, saluta infatti Alessandro Orlando. Al suo posto è stato promosso al comando della prima squadra Gabriele Gorenszach, tecnico in organico Ol3 dal 2013, che nelle ultime stagioni ha allenato con ottimi risultati l'Under 19.