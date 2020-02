Promozione, curiosità e statistiche dopo la 20esima giornata

Girone A

E' la Spal Cordovado la capolista del girone A di Promozione dopo venti giornate. I pordenonesi vantano il miglior attacco del girone con 37 reti segnate e sono anche la squadra ad aver vinto più partite fino ad ora (13). La miglior difesa, invece, è quella della Sacilese seconda in classifica, con sole 15 reti subite. Il Tolmezzo, sesto in classifica ed in corsa per un posto ai play-off, è la squadra ad aver racimolato più pareggi fino ad ora (9). Per quanto riguarda le note dolenti, al momento il fanalino di coda Buiese detiene sia il peggior attacco (10 reti) che la peggior difesa del girone (47 reti). La Buiese, inoltre, è l'unica squadra a non aver ancora vinto una partita, perdendone invece ben diciotto su venti. Il capocannoniere del girone è al momento Trevisanato, attaccante del Rive d'Arcano, autore di 12 reti. L'attuale leader della classifica marcatori è inseguito da Loschì (Prata Falchi, 10 reti), Tomada (Tarcentina, 10 reti) e Basso (Prata Falchi, 9 reti). E' Alex Pontoni, attaccante classe '97 del Rive d'Arcano, con sei centri, il giovane ad aver segnato di più fino ad ora.

Girone B

Sistiana Sesljan e Chiarbola Ponziana comandano al momento nel girone B di Promozione. Il Sistiana vanta il miglior attacco con 60 reti in venti partite, il Chiarbola invece la miglior difesa, con solamente 15 reti sul groppone. Le due capoliste, allo stesso tempo, sono le squadre ad aver racimolato più vittorie fino ad ora (14). E' l'Azzurra Premariacco, squadra che lotta per salvarsi, la squadra ad aver pareggiato di più fino ad ora, incappando nel segno "x" per nove volte. Il Costalunga ultimo in classifica, invece, formazione che non ha ancora mai vinto e che allo stesso tempo è la compagine con più sconfitte in campionato, detiene sia il peggio attacco (14 reti) che la peggior difesa del girone (72 reti subite). Capocannoniere del girone con 25 reti è lo sloveno Dalibor Volas, punta del Kras quarto in classifica. Seguono Buttignaschi (Pro Romans, 22 reti), Colja (Sistiana Sesljan, 16 reti) e Sokanovic (Valnatisone, 16 reti). David Colja del Sistiana Sesljan, classe '97, è anche il giocatore più giovane ad aver segnato più reti fino ad ora nel girone B di Promozione.