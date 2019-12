Promozione B - Sevegliano/Fauglis, tre innesti di categoria superiore per un girone di ritorno da protagonista

Il Sevegliano/Fauglis, formazione che da neo promossa occupa attualmente il settimo posto nel campionato di Promozione (Girone B), ha messo a segno tre importanti colpi in entrata, per provare a recitare un girone di ritorno da protagonista. Dal Codroipo (Eccellenza), è arrivato l'attaccante classe '93 Osagiede, dalla Manzanese (Eccellenza) è stato prelevato il portiere classe '99 Malusà, mentre dalla Pro Cervignano (Eccellenza) è arrivato il difensore classe '97 Donda. Tre innesti, dunque, di categoria superiore per mister Paviz.

Contemporaneamente, si registrano in casa Sevegliano/Fauglis le partenze dell'attaccante classe '95 Tortolo, ceduto all'Aquileia (Prima categoria), e quella dell'attaccante classe '96 Paravano, approdato al Gonars (Prima categoria).