Promozione B - Forum Julii, raffica di arrivi per Marin. Salutano in molti

Grandi operazioni di mercato in casa Forum Julii. Il club ducalgaglianese ha rinnovato la propria rosa con diversi nuovi giocatori. A disposizione di mister Marin sono arrivati il centrocampista classe '99 Cianciaruso (ex Acri, Promozione calabrese), il difensore classe '99 Caucig (prelevato dalla Virtus Corno), il centrocampista classe '85 Bolzan (arrivato dall'Ism Gradisca) e il giovanissimo classe '02 Mini, attaccante ex Tricesimo.

Contemporaneamente, salutano Gagliano numerosi ragazzi. L'attaccante classe '02 Selenscig è stato ceduto alla Valnatisone (Promozione B), mentre la punta classe '99 Zampieri è andata a rinforzare il reparto offensivo del Moimacco (Seconda categoria B). Addio alla Forum Julii anche per il difensore classe '90 Vicenzutti (ceduto alla Serenissima, Seconda categoria C), per l'attaccante classe '95 Pizzutti (nuovo giocatore del Villanova, Terza categoria B), per il centrocampista classe '91 Zanuttigh e per il difensore classe '88 Cantarutti.