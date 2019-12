Si è giocata ieri la gara tra Tarcentina e Rive d'Arcano, partita valida per la 15esima giornata del campionato di Promozione (Girone A). A prevalere è stata la formazione ospite di mister Pagnucco, impostasi grazie ai sigilli di Pontoni e Caliò ed ora sesta in classifica. Inutile per la Tarcentina (che lotta per non retrocedere) la rete di Lodolo.