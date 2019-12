Problemi in casa Torreanese, formazione inserita nel girone B di Prima categoria. Si è infatti dimesso il tecnico Ludovico Zambelli. La Torreanese, protagonista di un girone d'andata decisamente sotto le aspettative, occupa al momento il quintultimo posto in classifica con 14 punti e, allo stato attuale delle cose, è in piena lotta per non retrocedere.