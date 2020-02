Prima categoria B, curiosità e statistiche dopo la 21esima giornata

Dopo ventuno giornate, a comandare nel girone B di Prima categoria è l'accoppiata formata da Grigioneri e Venzone. Sorprendente però il fatto che le due battistrada non vantino ne il miglior attacco ne la miglior difesa del raggruppamento. Il reparto offensivo più prolifico è quello del Lavarian Mortean (43) terzo in classifica, mentre la difesa meno perforata è quella del Martignacco (18) quarto in classifica. Il Venzone è però la squadra con più vittorie fino ad ora, ben quattordici, mentre i Grigioneri quella con meno sconfitte, una soltanto. Fulgor e Rivignano sono le squadre ad aver pareggiato di più, con dieci segni "X". Passando alle note negative, il peggior attacco è quello del Basiliano (16) penultimo, mentre la peggior difesa quella dell'Aurora terzultima (51). E' invece il fanalino di coda Reanese la squadra ad aver perso più partite (14) e ad averne vinte di meno (1). Per quanto riguarda le statistiche individuali, è Perez (classe '90) del Riviera il capocannoniere del girone con 19 reti. Seguono Reniero (classe '87) del Lavarian Mortean con 18 gol e Gregorutti (classe '86) del Colloredo con 16 reti. E', infine, con dodici reti, Domeniko Dedushaj della Reanese, classe '96, il giovane ad aver segnato di più fino ad ora.