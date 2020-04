LCFC - Il presidente Tonino: "Annullamento della stagione decisione logica ed inevitabile"

Daniele Tonino, presidente della Lega Calcio Friuli Collinare, ha parlato ieri ai microfoni di FvgSport Channel Bh Tv della decisione presa riguardo ai campionati, con la stagione che è stata definitivamente annullata:

"La Lega Calcio Friuli Collinare ha deciso di annullare tutti i nostri campionati. Non verrà riconosciuta alcuna promozione nè retrocessione, mentre le sanzioni disciplinari slitteranno alla prossima stagione. Mi è sembrata la decisione più giusta anche perchè, a mio parere, il calcio non deve differenziarsi dagli altri sport che non hanno avuto la minima esitazione nel fermarsi. I calciatori non sarebbero stati dell'umore per giocare, molti avrebbero avuto paura di contagiarsi. Ovviamente questa decisione potrebbe scontentare qualcuno ma è logica ed inevitabile."