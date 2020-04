In Francia annullati tutti i campionati non professionistici, avverrà lo stesso anche in Italia?

E' notizia fresca di questo pomeriggio l'annullamento di tutti i campionati non professionistici da parte della Federcalcio francese. Avverà lo stesso anche in Italia? Per il momento, l'unica cosa certa è che la Lega Nazionale Dilettanti ha prolungato la sospensione dei vari campionati fino al 4 maggio ma la sensazione è che difficilmente i dilettanti potranno tornare in campo per concludere in maniera regolare la stagione iniziata lo scorso settembre. Troppi i rischi, molto probabilmente anche nel nostro paese si arriverà tra qualche settimana alla decisione presa in Francia.