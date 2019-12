Il punto sulla Serie D - Al giro di boa Cjarlins Muzane terzo e ai play-off, Chions salvo, mentre per San Luigi e Tamai sarebbe retrocessione

Si è chiusa ieri con la 19esima giornata di campionato il girone d'andata nel raggruppamento C di Serie D. Al giro di boa è terzo il Cjarlins Muzane. La formazione di Max Moras ha battuto ieri 2-1 il Delta Porto grazie alla seconda doppietta consecutiva di Santi e si è portata sul podio, a meno sette dalla capolista Campodarsego. Finisse ora il campionato, il Cjarlins Muzane andrebbe a prendere parte ai play-off nazionali con in palio la Serie C.

Sarebbe salvezza tranquilla, invece, per il Chions. La formazione di Zanuttig ha chiuso il girone d'andata al 13esimo posto, a più uno sulla zona play-out: 25 i punti raccolti dalla formazione pordenonese. Non se la passano bene, invece, il San Luigi e il Tamai: per entrambe infatti sarebbe retrocessione diretta qualora il campionato terminasse domani. Ultimo il Tamai, penultimo il San Luigi, che ieri comunque ha fatto suo il derby contro le furie rosse (4-0). Entrambe saranno chiamate ad un gran girone di ritorno, ad una vera e propria impresa, per centrare la salvezza.