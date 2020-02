Il punto sulla Promozione - Spal Cordovado e Chiarbola Ponziana al comando nei due gironi

Girone A

Dopo ventidue giornate, la Spal Cordovado comanda nel girone A. Spal Cordovado che comunque domenica è stata fermata sul pari da una Maranese a caccia di importanti punti salvezza: 1-1 il risultato finale, con Sclauzero e Bot in rete. Battendo 3-1 il Torre (reti di Favero, Petris e Zambon), la Sacilese si porta a meno tre dalla capolista. E' Paissan, invece, a permettere alla Sanvitese di superare il Vivai Rauscedo e di occupare la terza piazza in classifica, superando il Prata Falchi, fermato sul pari dal Casarsa. Quinto e ultimo posto valido per i play-off al momento occupato dal Rive d'Arcano, che solamente al 90' è riuscito ad avere la meglio sul fanalino di coda Buiese: la stoccata di Trevisanato ha permesso al Rive di ottenere i tre punti. In chiave salvezza, importante successo del Maniagolibero sul Camino, che permette ai biancoazzurri di uscire dalla zona play-out. Perde invece il Pertegada contro il Corva, rimanendo penultimo in classifica. Chiude la giornata il pari tra Tolmezzo e Tarcentina: a Cristofoli e Romanelli rispondono Collini e Tomada.

La classifica:

Spal Cordovado 47

Sacilese 44

Sanvitese 41

Prata Falchi 40

Rive d'Arcano 35

Vivai Rauscedo 35

Tolmezzo 35

Corva 35

Casarsa 35

Tarcentina 27

Maniagolibero 26

Torre 25

Maranese 23

Camino 16

Pertegada 13

Buiese 2

Girone B

Nel girone B la 22esima giornata di campionato segna l'avvento solitario in vetta del Chiarbola Ponziana. I triestini hanno battuto 3-1 la Valnatisone (Delmoro, Marzini e Moriones) e, approfittando del pari senza reti tra Sistiana Sesljan e Ol3, si sono portati da soli in testa. Al terzo posto c'è il Kras, che nel big match di giornata, grazie alla doppietta del solito Volas, ha battuto 2-1 la Pro Romans quarta in classifica, andata in rete con Buttignaschi. Consolida il suo quinto posto invece il Sevegliano/Fauglis, che di misura grazie alla rete di Gashi ha regolato il Sant'Andrea. Ambisce ad un posto play-off anche la Risanese, che però ha dovuto faticare per domare l'Azzurra Premariacco: partita pazza e 4-3 il risultato finale, da segnalare la doppietta del difensore Avian per la Risanese. Sotto la Risanese c'è lo Staranzano, che domenica è tornato alla vittoria rifilando un poker alla malcapitata Forum Julii. Hanno chiuso la giornata la seconda vittoria consecutiva del fanalino di coda Costalunga, un 1-0 (rete di Simic) maturato ai danni dello Zaule, e la vittoria sempre di misura della Juventina sul Trieste Calcio (in gol Cuca).

La classifica:

Chiarbola 52

Sistiana Sesljan 50

Kras 47

Pro Romans Medea 45

Sevegliano/Fauglis 39

Risanese 37

Staranzano 31

Juventina 31

Ol3 30

Zaule 28

Valnatisone 28

Azzurra Premariacco 25

Trieste Calcio 21

Forum Julii 14

Sant'Andrea 9

Costalunga 8