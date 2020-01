Il punto sull'Eccellenza - Tentativo di fuga da parte del Torviscosa, sorpresa Fiume/Bannia, Pro Gorizia in zona play-out

E' iniziato domenica scorsa il girone di ritorno nel campionato di Eccellenza. Il Torviscosa, battendo la Manzanese, è salito a quota 38, sei punti in più del Brian Lignano secondo. Un vero e proprio tentativo di fuga da parte della capolista guidata da Fabio Pittilino. Al terzo posto c'è la Pro Fagagna, che pur con un Nardi a mezzo servizio sta continuando a fare bene. Quarto posto per la Manzanese, attesa comunque da un grande girone di ritorno e notevolmente rinforzatasi in questa sessione del calciomercato, mentre, al quinto posto, è la Pro Cervignano a chiudere la zona play-off. A ridosso della stessa ecco il Fiume/Bannia, una delle sorprese di questa stagione. Sono solamente tre i punti che separano i pordenonesi dal quinto posto in classifica. Navigano in una zona tranquilla il Flaibano, il Ronchi e il Fontanafredda, mentre meno stabile appare la posizione di Tricesimo e Virtus Corno, che non possono dirsi totalmente al riparo da brutte sorprese. Davvero strano, invece, trovare la Pro Gorizia in piena zona play-out, squadra partita con decisamente altri obiettivi: le fanno compagnia, al momento, il Codroipo, la Gemonese e il Lumignacco, che dopo un avvio schock ora sta trovando maggiore continuità di risultati. Chiude la classifica il giovane Primorje, ancora fermo a cinque punti.