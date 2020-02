Il punto sull'Eccellenza - Davanti la Manzanese conserva quattro punti di vantaggio sul Torviscosa

Ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza contrassegnata dalle vittorie di tutte le prime della classe. La capolista Manzanese ha battuto 2-0 nell'anticipo del sabato la Pro Cervignano grazie alle reti di Tacoli e Cestari. Un successo che permette alla formazione di Rossitto di continuare a guidare la classifica, mantenendo quattro punti di distanza dalla seconda, il Torviscosa. Torviscosa che ieri a fatica ha regolato il Lumignacco: a decidere la partita la rete di Zannier, gol che mantiene il Lumignacco penultimo in graduatoria. Al terzo posto c'è il duo Brian Lignano-Pro Fagagna. I primi hanno battuto 2-1 la Virtus Corno con le reti di Marjanovic e Chiaruttini, mentre la Pro ha rifilato un netto 3-0 alla Pro Gorizia (in rete T.Domini, S.Domini ed il solito Nardi). Al quinto posto, l'ultimo valevole i play-off, c'è al momento il Fiume/Bannia, fermato sul pari nel derby dal Fontanafredda: nel 2-2 finale in rete per i neroverdi due volte Guizzo, mentre per i rossoneri Lisotto e Zusso. Chiudono la giornata tre successi importanti in chiave salvezza: l'affermazione del Codroipo sul fanalino di coda Primorje (Pavan e Ietri), la vittoria del Flaibano sul Ronchi (Cozzarolo e Cassin in rete) e quella del Tricesimo sulla Gemonese grazie ai gol di De Blasi e Balzano.

Di seguito la classifica del girone.

Manzanese 51

Torviscosa 47

Brian Lignano 46

Pro Fagagna 46

Fiume/Bannia 35

Pro Cervignano 35

Fontanafredda 34

Flaibano 32

Ronchi 28

Virtus Corno 26

Pro Gorizia 26

Tricesimo 26

Codroipo 19

Gemonese 15

Lumignacco 14

Primorje 5