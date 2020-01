Finale Coppa Italia Eccellenza, Pittilino: "Carichi al punto giusto per provare ad alzare la coppa davanti alla nostra gente"

Fabio Pittilino, allenatore del Torviscosa, ha così presentato la finale di Coppa Italia di Eccellenza contro la Manzanese in programma domani pomeriggio:

"Contento di potermi giocare nuovamente una finale dopo quella vinta alla guida della Gemonese: regala emozioni uniche. La squadra sta bene, anche se i 20 giorni di pausa potrebbero incidere, ma non ci lamentiamo, perchè ciò potrebbe incidere per tutte e due le squadre. Proveremo a essere carichi al punto giusto per alzare la coppa davanti alla nostra gente».