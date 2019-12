Eccellenza, tutti i movimenti di mercato fino ad ora: Codroipo e Lumignacco le squadre più attive

Codroipo e Lumignacco, sono queste le squadre che sono state maggiormente modificate dalla sessione invernale del calciomercato nel campionato di Eccellenza. Non a caso due squadre che lottano per raggiungere la salvezza. Grande protagonista soprattutto il Codroipo, che con gli innesti di Pavan, Lascala, Tuan, Visintin e Ietri (tutti giocatori di categoria e di spessore) ha decisamente cambiato passo. Molto attivo anche il Lumignacco, alle prese con una classifica deficitaria: vestiranno la casacca rossoblù i vari Del Mestre, Minen, Potenza, Brichese e Casseler. L'obiettivo è chiaramente il miracolo salvezza.

Per quanto riguarda le altre squadre, la capolista Torviscosa si è mossa più in uscita che in entrata e l'unico arrivo risulta essere quello del centrocampista '01 Toso, tornato alla base dopo l'esperienza in Serie D al Chions. La Manzanese,invece, si è assicurata alcuni giocatori di livello per provare a concorrere per il titolo: sono arrivati Deana (ex Chions,Torviscosa e Primavera dell'Udinese), Cramaro e Turrin. Ha fatto poco il Brian Lignano, che ha solamente prelevato dalla Maranese il difensore classe '98 Rover. Il Tricesimo ha accolto l'attaccante classe '93 Lius Della Pietà e il giovane Gennaro (dall'Ancona), mentre il Fiume/Bannia si è rinforzato con gli arrivi di Dema, Spadera e Bortolin. La Pro Gorizia si è mossa con decisione, prelevando dal San Luigi l'esterno classe '98 Lombardi, dal Primorje il difensore Ingrande e mettendo sotto contratto gli svincolati Klun e Vecchio. La Gemonese ha prelevato l'attaccante Rosa Gastaldo dal Casarsa, mentre il Flaibano ha messo sotto contratto il giovane difensore classe '02 Zuliani, ex Chions.