La Pro Gorizia ha ufficializzato l'arrivo dalla Manzanese dell'attaccante classe '00 Danny Specogna. Nuova avventura dunque per il ragazzo passato anche per le giovanili di Udinese e Pordenone, che in questa prima parte di stagione ha già messo a segno una rete nel campionato di Eccellenza, guarda caso proprio nel match disputato dalla Manzanese contro la Pro Gorizia.