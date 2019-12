Eccellenza - Primorje, arriva Mormile per rinforzare il peggior attacco del campionato

Raffaele Mormile è un nuovo giocatore del Primorje. L'attaccante classe '85, storico ex bomber dello Zaule, va a rinforzare il reparto offensivo dell'ultima in classifica del campionato di Eccellenza, fino ad ora anche peggior attacco con solamente cinque reti segnate. Mormile è reduce da sei mesi giocati con la maglia del Campanelle (8 reti nel girone d'andata) in Seconda categoria, ma in passato ha dimostrato di saper segnare anche in categorie più alte, come Promozione ed Eccellenza.