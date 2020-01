La Manzanese ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante classe '99 Luca Nicoloso. Vincitore del "Torneo delle Regioni" nel 2017 con la Rappresentativa U19 Fvg, l'ex Gemonese torna in Friuli dopo le esperienze in Serie D con le maglie di Adriese prima e di Este poi. Un colpo decisamente importante per una squadra ambiziosa come la Manzanese.