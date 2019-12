Eccellenza - Manzanese, colpo Bradaschia per rinforzare l'attacco

La Manzanese ha comunicato tramite i propri profili social di aver prelevato dal Sandonà (Eccellenza veneta) l'attaccante classe '89 Daniel Bradaschia. Si tratta di un calciatore dal curriculum di tutto rispetto, che vanta anche tre presenze ed una rete in Serie B (con la maglia del Treviso nella stagione 2006/07). Per lui, inoltre, diverse presenze tra Serie D e Serie C condite da 14 reti ed anche 23 presenze e due reti nella massima serie slovena con la maglia del Koper. Bradaschia va a rinforzare il già competitivo attacco a disposizione di mister Rossitto.