Eccellenza - Lumignacco, doppio colpo di mercato

Doppio colpo di mercato per il Lumignacco, formazione che dopo un avvio disastroso di stagione sta ora trovando continuità e punti per inseguire la salvezza. Mister De Pieri potrà infatti ora contare anche su Enzo Nicholas Pellissier, attaccante paraguaiano classe '94 prelevato dal Calvi Noale (Eccellenza veneta), e su Jonathan Guilherme Maciel, difensore italo-brasiliano classe '88 arrivato dall'Andor Lazzate (Eccellenza lombarda), che in passato ha vestito in Italia le maglie di Sandonà e Chieti.