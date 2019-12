Eccellenza - Fiume/Bannia, due innesti e tre partenze: dal Chions arriva Spadera

Due innesti e tre partenze per il Fiume/Bannia, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. Vestiranno la casacca neroverde il centrocampista classe '01 Spadera, prelevato dal Chions, e il difensore classe '00 Bortolin, arrivato dal Corva. Salutano invece Turrin, attaccante classe '98 ceduto in Promozione al Corva, Facchin, difensore classe '02 approdato in Serie D al Chions, e Pellarin, difensore classe '00 che scende in Seconda categoria al Morsano.