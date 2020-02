Eccellenza, curiosità e statistiche dopo la 20esima giornata

Il girone A dell'Eccellenza vede al momento la Manzanese in testa. La formazione di mister Rossitto è la squadra ad aver vinto più partite in campionato (14) ed è anche, insieme a Torviscosa, Brian Lignano e Pro Cervignano, il club ad aver perso meno partite (3) nell'arco delle venti giornate sin qui disputate. Il Ronchi, invece, è la squadra ad aver racimolato più pareggi fino ad ora, nove in tutto. Il miglior attacco, con 42 centri, è per il momento quello del Torviscosa terzo in classifica, mentre il miglior reparto difensivo risulta essere quello del Brian secondo in graduatoria, che in venti giornate ha subito solamente 11 reti. Per quanto riguarda le note dolenti, al momento il fanalino di coda Primorje vanta, si fa per dire, il peggior attacco (6 reti) e la peggior difesa del girone (54 le reti subite). I triestini sono anche la squadra con più sconfitte (17) e meno vittorie (1) del girone. Dopo venti giornate, è Marco Nardi della Pro Fagagna il capocannoniere del raggruppamento (15 reti), seguito da Roveretto della Manzanese (13 centri) e da Cassin e Gurgu di Flaibano e Fontanafredda (12 reti). E' Elia Baruzzini del Torviscosa, centrocampista classe '97, il giocatore più giovane ad aver realizzato più gol fino ad ora, ben nove.