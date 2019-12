Continua la campagna di rafforzamento in casa Codroipo, squadra che lotta per non retrocedere in Eccellenza. Dopo Ietri, Lascala e Pavan, vesitràò la casacca del Codroipo anche Daniele Visintin, esperto difensore classe '82, ex Torviscosa e Chions e reduce dall'esperienza alla Pro Gorizia.