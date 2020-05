Dilettanti verso lo stop definitivo: si va verso la promozione della prima e il blocco delle retrocessioni

Stop definitivo dei campionati, promozione per la prima in classifica e blocco delle retrocessioni. Dovrebbe essere questa, stando alle ultime indiscrezioni, la decisione presa dalla Lega Nazionale Dilettanti e che nei prossimi giorni potrebbe essere ufficializzata. Per quanto riguarda gli eventuali ripescaggi, la competenza sarà a livello regionale, ma questa sarà una questione che verrà affrontata solamente nel periodo estivo, quando si andranno a comporre i vari gironi.