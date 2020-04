Dilettanti, quasi impossibile applicare il protocollo sanitario. Sibilia: "Non saremo irresponsabili"

La stagione dei dilettanti è sempre più a rischio, difficile in questa situazione ipotizzare una ripresa. Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha fatto il punto sul momento: "Come contenere il rischio del contagio? Confermo che anche nella riunione dell'altro giorno, specialisti e professori hanno detto che il rischio zero non esiste. I tempi li detta il virus, nessun altro: le nostre previsioni potrebbero essere smentite. Ci siamo confrontati, adesso aspettiamo. Ovvio che il protocollo ufficializzato presenta difficoltà per ogni lega, tra i dilettanti la possibilità di applicazione è scarsissima. Ma attendo con ansia i risultati della consultazione che ci sarà. Senza tutela sanitaria non saremo irresponsabili nel dire ai nostri calciatori che possano scendere in campo".