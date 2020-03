Dilettanti, da quest'oggi ripresa regolare di tutte le attività

A seguito di quanto emerso nella giornata di ieri, durante la video conferenza tra i rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia e del Governo e in considerazione delle ultime notizie sulla situazione sanitaria, si comunica che l’attività agonistica in Friuli Venezia Giulia riprenderà regolarmente, senza limitazioni di accesso al pubblico in occasione di sedute di allenamento e gare ufficiali, nella giornata di quest'oggi, lunedì 2 marzo 2020. Resta inteso che questo Comitato Regionale rispetterà e asseconderà specifiche esigenze dettate dall’eventuale perdurare dell’emergenza. Il Presidente Ermes Canciani resterà, quotidianamente, in contatto con tutte le Istituzioni competenti al fine di monitorare la situazione e comunicare, tempestivamente, eventuali variazioni rispetto a quanto sopra descritto.