Dalla D in giù non si tornerà in campo: venerdì potrebbe arrivare la sospensione definitiva dei campionati

Se per i campionati dilettantistici dall'Eccellenza in giù sembra non esserci speranza di una ripresa, anche la Serie D va verso la sospensione definitiva dei campionati. Risulta improbabile, infatti, che i club siano in grado di rispettare il protocollo sanitario. In uno scenario del genere tutto il calcio dilettantistico non fa altro che avvicinarsi allo stop definitivo. Quello che potrebbe già essere sancito venerdì, al termine del consiglio federale, per poi spostare l’attenzione sui verdetti stagionali (promozioni, retrocessioni ed eventuali ripescaggi).