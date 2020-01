Coppa Italia Eccellenza, la Manzanese se la dovrà vedere contro Trento e San Donà

Sono stati svelati gli avversari della Manzanese per il triangolare del primo turno della fase nazionale della Coppa Italia d'Eccellenza. Gli orange, campioni del Fvg dopo la vittoria contro il Torviscosa, se la vedranno con il Trento e con il San Donà. Prima sfida in programma per il 26 febbraio, bisognerà però attendere ancora qualche giorno prima che venga stilato il calendario delle partite.