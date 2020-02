Cjarlins-Muzane, il patròn Zanutta ci crede: "La squadra ha potenzialità, possiamo raggiungere i playoff"

E' ambizioso il patròn del Cjarlins Muzane Vincenzo Zanutta. Le ultime tre giornate, dopo un inizio di 2020 a passo lento, hanno rilanciato la squadra. Dopo la vittoria in casa della capolista Campodarsego si puà davvero sognare: "Siamo stati l'unica squadra finora capace di vincere in casa della capolista e questo significa che il Cjarlins ha potenzialità di valore assoluto" - spiega ai microfoni del Messaggero Veneto - "Abbiamo finalmente ritrovato i giusti equilibri, anche mentali. Con la giusta testa possiamo sederci tra le grandi. Il campionato è ancora lungo, i play-off sono alla nostra portata e noi li vogliamo. In realtà mi interessa più raggiungerli che giocarli, perché sarebbero il completamento di un percorso di crescita che sarebbe importante anceh per il futuro. Serie C? Stiamo già ragionando sul prossimo anno e credo che questa rosa possa costruire una base più che solida per provare ad assaggiare il calcio professionistico".